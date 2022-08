Ospedale della Louisiana nega il diritto di aborto ad una donna con feto gravemente malformato: “Legge contraddittoria” (Di sabato 20 agosto 2022) Ad una donna della Louisiana, Nancy Davis, è stato negato il diritto di abortire nonostante i suoi medici le avessero consigliato di interrompere la gravidanza a seguito di una gravissima malformazione del feto, l’acrania, che non gli avrebbe permesso di sopravvivere che qualche giorno dopo il parto. Nonostante la diagnosi, i dottori non hanno potuto procedere perché “c’era battito cardiaco del feto” e nello Stato dopo la sentenza della Corte Suprema dello scorso giugno è entrata in vigore una Legge che vieta l’aborto se non in caso di pericolo di vita per la donna. I legali della donna hanno denunciato “l’orribile posizione crudele in cui lo stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Ad una, Nancy Davis, è statoto ildi abortire nonostante i suoi medici le avessero consigliato di interrompere la gravidanza a seguito di una gravissima malformazione del, l’acrania, che non gli avrebbe permesso di sopravvivere che qualche giorno dopo il parto. Nonostante la diagnosi, i dottori non hanno potuto procedere perché “c’era battito cardiaco del” e nello Stato dopo la sentenzaCorte Suprema dello scorso giugno è entrata in vigore unache vieta l’se non in caso di pericolo di vita per la. I legalihanno denunciato “l’orribile posizione crudele in cui lo stato ...

