Oroscopo Branko di Sabato 20 Agosto 2022 | Gemelli passionale

(Di sabato 20 agosto 2022) L’diper oggi,20Ariete Condizioni ottimali per puntare a nuovi traguardi professionali. Toro Visto il periodo, ma anche il clima che non invita a prendere rischi, contatti importanti in affari.Marte vi rende insofferenti ma anche passionali. Cancro Marte positivo per lavoro e soldi. Leone Marte porta questa nuova passione che tutti voi accoglierete con gioia. Vergine Avete il gusto umoristico sviluppato, tirate fuori qualche bella frase e usate l’ironia. Bilancia Un cielo azzurro si apre davanti a voi. Scorpione Le stelle vi invitano a ridurre le vostre manie di grandezza. Sagittario Questa Venere ha la forza di risvegliare un desiderio appassionato d’amore. Capricorno Siete una sorgente per la società. Non ...

