Oligarchi russi, all'asta il primo yacht (da 65 milioni di sterline) sequestrato. Ma i proventi non andranno ai rifugiati (Di sabato 20 agosto 2022) Il primo yacht extra-lusso sequestrato a un oligarca russo sostenitore di Putin finisce all?asta a Gibilterra. I ricavi non serviranno per aiutare i rifugiati ucraini, in fuga dalla guerra... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 agosto 2022) Ilextra-lussoa un oligarca russo sostenitore di Putin finisce all?a Gibilterra. I ricavi non serviranno per aiutare iucraini, in fuga dalla guerra...

