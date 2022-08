Oggi 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle | Il santo dottore innamorato della Vergine (Di sabato 20 agosto 2022) Per tutta la vita San Bernardo ha saputo attirare le anime cantando il suo amore per la Vergine Maria, alla quale dedicò la famosa preghiera del Memorare. Per la sua dolcezza e soavità Papa Pio XII lo ha definito il «dottore mellifluo», l’«ultimo dei padri, ma non certo inferiore ai primi». Bernardo nasce nel 1080, L'articolo Oggi 20 agosto, San Bernardo di Chiaravalle Il santo dottore innamorato della Vergine proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 20 agosto 2022) Per tutta la vita Sanha saputo attirare le anime cantando il suo amore per laMaria, alla quale dedicò la famosa preghiera del Memorare. Per la sua dolcezza e soavità Papa Pio XII lo ha definito il «mellifluo», l’«ultimo dei padri, ma non certo inferiore ai primi».nasce nel 1080, L'articolo20, SandiIlproviene da La Luce di Maria.

