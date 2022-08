Offerta monstre e addio Ronaldo: United, cosa sta succedendo (Di sabato 20 agosto 2022) Il Manchester United dopo aver chiuso per Casemiro si fionda su un altro obiettivo che potrebbe spingere all’addio di Cristiano Ronaldo. Non è certo iniziata nel migliore dei modi la stagione del Manchester United. La “rivoluzione olandese” affidata a Erik ten Hag avrebbe dovuto restituire ai Red Devils lo smalto perduto ormai da molti anni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 agosto 2022) Il Manchesterdopo aver chiuso per Casemiro si fionda su un altro obiettivo che potrebbe spingere all’di Cristiano. Non è certo iniziata nel migliore dei modi la stagione del Manchester. La “rivoluzione olandese” affidata a Erik ten Hag avrebbe dovuto restituire ai Red Devils lo smalto perduto ormai da molti anni, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

x4ndrodoc : #Skriniar il #PSG alza offerta a 60 + bonus ma l'Inter in mancanza di sostituto certo non può accettare a meno di u… - tortodavi : @_ElPrincipe22 Sky da notizie alle 23:00 in pasto ai tifosi assetati di mercato. Alle 13 del giorno dopo le smentis… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “I francesi mandano Campos a Milano con un'offerta di 65 milioni per il centrale slovacco. Ma solo di fronte a una propos… - infoitsport : Manchester United, offerta monstre: l’ultima mossa per convincere Cristiano Ronaldo - lallamax : @TuttoMercatoWeb Basta l’offerta monstre al giocatore perché a quelle cifre già lo possono vendere -