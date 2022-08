Obbligo vaccinale e reazioni avverse: il piano della Lega (Di sabato 20 agosto 2022) Le elezioni si avvicinano e la Lega sembra più determinata che mai a rilanciare i valori liberali. In un programma lungo ben 202 pagine, nel capitolo dedicato alla Sanità, la libertà di scelta terapeutica emerge con grande forza. Secondo la Lega, l’emergenza sanitaria causata dalla recente pandemia del virus Sars-Cov-2 ha indotto il governo ad assumere decisioni che imponessero obbligatoriamente, per legge, un trattamento sanitario obbligatorio come, appunto, la vaccinazione contro il Covid-19 per certe categorie di individui. Tale disposizione, benché sia stata introdotta a tutela e salvaguardia della salute pubblica, ha di fatto privato i cittadini della libertà di scelta terapeutica e imposto restrizioni alla libertà personale. Sebbene tale decisione sia stata adottata per cercare di fronteggiare una situazione di ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 20 agosto 2022) Le elezioni si avvicinano e lasembra più determinata che mai a rilanciare i valori liberali. In un programma lungo ben 202 pagine, nel capitolo dedicato alla Sanità, la libertà di scelta terapeutica emerge con grande forza. Secondo la, l’emergenza sanitaria causata dalla recente pandemia del virus Sars-Cov-2 ha indotto il governo ad assumere decisioni che imponessero obbligatoriamente, per legge, un trattamento sanitario obbligatorio come, appunto, la vaccinazione contro il Covid-19 per certe categorie di individui. Tale disposizione, benché sia stata introdotta a tutela e salvaguardiasalute pubblica, ha di fatto privato i cittadinilibertà di scelta terapeutica e imposto restrizioni alla libertà personale. Sebbene tale decisione sia stata adottata per cercare di fronteggiare una situazione di ...

