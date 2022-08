Nuoto | tuffi e musica | un successo l’evento alle piscine Italcementi

Eurosport_IT : ???? DOPPIETTA ITALIA NEI TUFFI ???? Marsaglia si supera e conquista l’oro 48 anni dopo Dibiasi con un punteggio total… - Eurosport_IT : INCREDIBILI ?????? #Nuoto | #Tuffi | #Roma2022 - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro a Marsaglia e bronzo a Tocci nel trampolino tre metri nei tuffi agli Europei di nuoto a Roma. Argent… - Nicola89144151 : Ascolti Rai 2: Studio Europei 844.000 Nuoto di Fondo (1° Parte) 784.000 Tuffi (1° Finale) 878.000 Nuoto di Fondo (2… - Chiaraandy : Anche oggi le eliminatorie di #Tuffi le vediamo quando vi fa comodo, giusto? Pensa se gli #EuropeiNuoto fossero i… -

Si conclude l'appuntamento con gli Europei dia Roma. Il bilancio per l'Italia è stato entusiasmante, gli azzurri hanno dominato e sono ... Nel pomeriggio le finali dei. Spazio al sincro dal ...Su Rai 2: European Championship , la manifestazione multisportiva che unisce atletica leggera,, ciclismo, ginnastica artistica, canottaggio e triathlon e golf ha interessato una media di ...Storico podio per i tuffi italiani, Lorenzo Mesaglia conquista l'oro mentre Giovanni Tocci si porta a casa la medaglia di bronzo ...Ultimo giorno di gara agli Europei di nuoto. L'Italia può arrichire ancora il proprio medagliere con le acque libere e i tuffi: in programma le 10 km (ore 10), il Team Event (ore 16), il sincro trampo ...