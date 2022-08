Nuoto | Europei; 5 km acque libere | oro Paltrinieri

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - GDF : Nella gara dei #tuffi dei Campionati Europei di #nuoto di #Roma, Chiara Pellacani delle #FiammeGialle è campioness… - carlamartamari : RT @TgLa7: #Nuoto: Europei, #Paltrinieri oro nei 5 km acque libere - Mterryf1 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO 5 KM ACQUE LIBERE FEMMINILE: BRONZO PER GABRIELLESCHI. E' LA 60^ MEDAGLIA DELL'ITALIA IN QUESTO EUROPEO #Sky… -

Il fuoriclasse azzurro Gregorio Paltrinieri ha vinto la gara dei 5 km in acque libere deglidi, svoltasi nel mare di Ostia. Al secondo posto l'altro azzurro Domenico Acerenza, 27enne potentino delle Fiamme Oro. La medaglia di bronzo della gara dei 5 km in acque libere degli ...ROMA - Paltrinieri primo, Acerenza secondo. Trionfano i nuotatori azzurri nella prova dei 5 km di fondo aglidi Roma. Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro dopo aver dominato la prova. L'azzurro porta a casa la terza medaglia in questa competizione, dopo quelle vinte negli 800 e nei 1500 stile ...Nella 5 chilometri in acque libere Gabbrielleschi ha conquistato la medaglia di bronzo dietro a Van Rouwendaal e De Valdes Ancora una medaglia internazionale per Giulia Gabbrielleschi! Nella 5 chilome ...Nelle acque di Ostia i due italiani delle Fiamme Oro realizzano la doppietta. Per Paltrinieri è una conferma. Il titolo europeo resta nelle sue mani ...