Nuoto di fondo, il palmares di Gregorio Paltrinieri. Secondo titolo continentale nella 5 km per l'azzurro (Di sabato 20 agosto 2022) Un'insana voglia di vittoria. Gregorio Paltrinieri ha subito messo nel cassetto la "delusione" dell'argento dei 1500 stile libero agli Europei di Nuoto in corsie di Roma e si è buttato nelle acque libere della rassegna continentale, di scena a Ostia, per far capire che lui c'è sempre. Un esito dolce per i colori azzurri, considerando il Secondo posto di Domenico Acerenza. Non certo una novità, ricordando la doppietta oro-argento della 10 km ai Mondiali di Budapest di quest'anno. Un risultato di grande valore per entrambi e per il carpigiano il palmares si arricchisce di una nuova medaglia. Con l'oro di oggi, infatti, Paltrinieri, tra gare in vasca e di fondo, ha raggiunto la doppia cifra alla voce "metalli pregiati" nelle rassegne continentali.

