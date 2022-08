Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri cerca un’altra impresa colossale: vincere 10 km e staffetta nello stesso giorno! (Di sabato 20 agosto 2022) Alzare l’asticella. Gregorio Paltrinieri è abituato a raggiungere traguardi che non sono contemplabili dai comuni mortali, riuscendo nel paradosso di rendere abituali ciò che per l’umana comprensione è impossibile. Nella sua avventura “bipolare” nella piscine e nelle acque libere, il carpigiano sta abituando a questa resa eccellente e anche oggi a Ostia ne abbiamo avuto una dimostrazione. Nella piscina del Foro Italico di Roma, sede degli Europei del Nuoto in corsie, un oro negli 800 stile libero e un argento nei 1500 stile libero erano stati il bilancio. Si è cominciata, con ritardo, l’avventura del fondo continentale e stamane, con alle spalle il fido compagno di allenamenti Domenico Acerenza, l’oro è arrivato nella 5 km. Un programma delle acque libere nel mare di Ostia compresso e complicato. Le condizioni non ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Alzare l’asticella.è abituato a raggiungere traguardi che non sono contemplabili dai comuni mortali, riuscendo nel paradosso di rendere abituali ciò che per l’umana comprensione è impossibile. Nella sua avventura “bipolare” nella piscine e nelle acque libere, il carpigiano sta abituando a questa resa eccellente e anche oggi a Ostia ne abbiamo avuto una dimostrazione. Nella piscina del Foro Italico di Roma, sede degli Europei delin corsie, un oro negli 800 stile libero e un argento nei 1500 stile libero erano stati il bilancio. Si è cominciata, con ritardo, l’avventura delcontinentale e stamane, con alle spalle il fido compagno di allenamenti Domenico Acerenza, l’oro è arrivato nella 5 km. Un programma delle acque libere nel mare di Ostia compresso e complicato. Le condizioni non ...

