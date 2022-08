Nuoto di fondo, Europei Roma 2022: Giulia Gabbrielleschi è di bronzo nella 5 km! Oro a Van Rouwendaal (Di sabato 20 agosto 2022) In seguito alla doppietta azzurra nella 5 km maschile, arriva un’altra bellissima medaglia per l’Italia, stavolta dalla 5 km femminile. Agli Europei 2022 di Nuoto di fondo in corso di svolgimento nelle acque di Ostia (Italia), Giulia Gabbrielleschi vince infatti un grandissimo bronzo, portando a quota 60 le medaglia conquistate dall’Italia in questa rassegna continentale. Dopo un inizio di gara senza grandissimi scossoni, si forma un terzetto al comando. A comporlo ci sono la spagnola Maria De Valdes, la francese Aurelie Muller e la nostra azzurra Giulia Gabbrielleschi. Il gruppo però è lì poco dietro e l’olandese Sharon Van Rouwendaal, reduce dall’oro e il bronzo vinti ai recenti ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) In seguito alla doppietta azzurra5 km maschile, arriva un’altra bellissima medaglia per l’Italia, stavolta dalla 5 km femminile. Aglididiin corso di svolgimento nelle acque di Ostia (Italia),vince infatti un grandissimo, portando a quota 60 le medaglia conquistate dall’Italia in questa rassegna continentale. Dopo un inizio di gara senza grandissimi scossoni, si forma un terzetto al comando. A comporlo ci sono la spagnola Maria De Valdes, la francese Aurelie Muller e la nostra azzurra. Il gruppo però è lì poco dietro e l’olandese Sharon Van, reduce dall’oro e ilvinti ai recenti ...

ItaliaTeam_it : GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fo… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - Coninews : DOPPIETTA NELLA 5 KM! ???? Gregorio Paltrinieri campione d'Europa, Domenico Acerenza d'argento nel nuoto di fondo!… - gagasmysun : RT @ItaliaTeam_it: GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fondo a… - 1968pn : RT @ItaliaTeam_it: GREG E DOME, CHE DOMINIO! ?? Oro per Gregorio Paltrinieri e argento per Domenico Acerenza nella 5 km di nuoto di fondo a… -