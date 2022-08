Nuoto di fondo, Domenico Acerenza: “Abbiamo fatto quello che volevamo. Domani vogliamo fare due belle gare” (Di sabato 20 agosto 2022) Parole da vicecampione d’Europa alle spalle di un immenso Gregorio Paltrinieri. Domenico Acerenza si dimostra ancora una volta straordinario cogliendo l’argento nella 5 km del Nuoto di fondo agli Europei di Roma. Il lucano, classe 1995, al termine della prova nel mare di Ostia ha detto ai microfoni di Rai Sport: “Volevo provarci fino alla fine. Ci siamo divertiti, Abbiamo fatto quello che volevamo. Domani sarà una bella fatica con due gare, però ci siamo allenati bene, la voglia c’è”. Acerenza, che ai Mondiali di Budapest di qualche settimana fa era stato secondo nella 10km (olimpica), arrivando invece al quarto posto nella 5 km, ha quindi lanciato il guanto di sfida verso il resto del programma. Nel ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Parole da vicecampione d’Europa alle spalle di un immenso Gregorio Paltrinieri.si dimostra ancora una volta straordinario cogliendo l’argento nella 5 km deldiagli Europei di Roma. Il lucano, classe 1995, al termine della prova nel mare di Ostia ha detto ai microfoni di Rai Sport: “Volevo provarci fino alla fine. Ci siamo divertiti,chesarà una bella fatica con due, però ci siamo allenati bene, la voglia c’è”., che ai Mondiali di Budapest di qualche settimana fa era stato secondo nella 10km (olimpica), arrivando invece al quarto posto nella 5 km, ha quindi lanciato il guanto di sfida verso il resto del programma. Nel ...

