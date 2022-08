Nuoto di fondo, comunicato della LEN dopo la 25km annullata: “Dobbiamo scusarci con tutti gli atleti” (Di sabato 20 agosto 2022) Una pomeriggio folle in quel di Ostia. In programma c’erano le due 25 chilometri per il Nuoto di fondo agli Europei di Nuoto di Roma, le gare sono iniziate con un mare molto agitato e ricco di onde, ma con gli atleti comunque pienamente in competizione. Quando le prove si stavano apprestando a terminare (19 chilometri percorsi dagli uomini) è arrivata la decisione dai giudici presenti in acqua di stoppare la gara. Tantissime discussioni, atleti in piena confusione e, poche ore dopo, la clamorosa scelta di annullare tutte le prove. Da segnalare che l’Italia era posizionata alla grande sia tra gli uomini che tra le donne: Mario Sanzullo comandava davanti a Dario Verani e a Matteo Furlan, mentre era la francese Caroline Jouisse a guidare le fila a precedere probabilmente Barbara Pozzobon ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Una pomeriggio folle in quel di Ostia. In programma c’erano le due 25 chilometri per ildiagli Europei didi Roma, le gare sono iniziate con un mare molto agitato e ricco di onde, ma con glicomunque pienamente in competizione. Quando le prove si stavano apprestando a terminare (19 chilometri percorsi dagli uomini) è arrivata la decisione dai giudici presenti in acqua di stoppare la gara. Tantissime discussioni,in piena confusione e, poche ore, la clamorosa scelta di annullare tutte le prove. Da segnalare che l’Italia era posizionata alla grande sia tra gli uomini che tra le donne: Mario Sanzullo comandava davanti a Dario Verani e a Matteo Furlan, mentre era la francese Caroline Jouisse a guidare le fila a precedere probabilmente Barbara Pozzobon ...

