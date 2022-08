Nuoto di fondo, 5km maschile e femminile Europei Roma 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming (Di sabato 20 agosto 2022) Tutto pronto per le 5km maschile e femminile di Nuoto di fondo agli Europei di Roma 2022 delle discipline acquatiche, in programma fino al 21 agosto. Dopo il rinvio delle gare causa maltempo, si apre finalmente il programma in acque libere ad Ostia. In acqua per l’Italia nella distanza più breve Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Marcello Guidi al maschile e Sofie Callo e Giulia Gabbrielleschi al femminile. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di sabato 20 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DELLE GARE I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Tutto pronto per le 5kmdidiaglididelle discipline acquatiche, in programma fino al 21 agosto. Dopo il rinvio delle gare causa maltempo, si apre finalmente il programma in acque libere ad Ostia. In acqua per l’Italia nella distanza più breve Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Marcello Guidi ale Sofie Callo e Giulia Gabbrielleschi al. Chi si aggiudicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di sabato 20 agosto. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DELLE GARE I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: ...

