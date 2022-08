Nope e gli altri: 5 film sugli extraterrestri da rivedere (Di sabato 20 agosto 2022) In occasione dell'uscita nelle sale di Nope, riscopriamo alcuni classici del filone fantascientifico dove la tematica aliena è al centro del racconto. Alieno buono, alieno cattivo. Difficilmente il cinema ha mezze misure quando si tratta di parlare di extraterrestri, rappresentando queste creature o come minacce o come figure salvifiche e portatrici di messaggi universali. Dall'E.T. Spielberghiano alla razza invaditrice di Independence Day, dagli octopodi di Arrival ai folli "cloni" di La fine del mondo, la Settima Arte ha sviscerato in ogni genere e interpretazione la tematica di un diverso proveniente da altre galassie, sempre pronto a sconvolgere la vita o di singoli personaggi o del mondo intero. Come nel caso di Nope, ultimo lavoro di Jordan Peele che vede il talentuoso regista … Leggi su movieplayer (Di sabato 20 agosto 2022) In occasione dell'uscita nelle sale di, riscopriamo alcuni classici del filone fantascientifico dove la tematica aliena è al centro del racconto. Alieno buono, alieno cattivo. Difficilmente il cinema ha mezze misure quando si tratta di parlare di, rappresentando queste creature o come minacce o come figure salvifiche e portatrici di messaggi universali. Dall'E.T. Spielberghiano alla razza invaditrice di Independence Day, dagli octopodi di Arrival ai folli "cloni" di La fine del mondo, la Settima Arte ha sviscerato in ogni genere e interpretazione la tematica di un diverso proveniente da altre galassie, sempre pronto a sconvolgere la vita o di singoli personaggi o del mondo intero. Come nel caso di, ultimo lavoro di Jordan Peele che vede il talentuoso regista …

