Non solo la Liga | due club di Serie A vogliono il centrocampista del Napoli

(Di sabato 20 agosto 2022) Dopo gli ultimi colpi conclusi, ilpotrebbe lasciar partire qualche altro calciatore per sfoltire ancor di più la rosa. Tra i nomi dei possibili partenti c’è anche quello di Diego Demme, ilazzurro non è certo di un buon minutaggio per la prossima stagione ed è per questo che potrebbe fare le valigie e lasciareDemme Fiorentina (Getty Images) Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Demme sarebbe un sogno di Gennaro Gattuso, l’ex allenatore oggi guida il Valencia e dopo il mancato colpo Politano spera di poter portare il 4 azzurro in Spagna. Oltre alla squadra allenata da Gattuso però ci sono altri duediA interessati a Demme, si tratta di Bologna e Torino. Gli emiliani a centrocampo cercano un rinforzo, nell’ultima sessione di ...

BelpietroTweet : Le statistiche britanniche confermano: le restrizioni, rivendicate da Enrico Letta e dal ministro di Leu, sono stat… - elenabonetti : Le donne nel nostro paese rappresentano la svolta, non solo perché siamo qui quattro donne a rappresentare questa e… - ItaliaViva : Abbiamo il dovere di portare a termine le riforme avviate con il governo #Draghi. Lo dobbiamo alle cittadine e ai c… - EmilianoBarbina : RT @Sofiajeanne: No @EnricoLetta , di fronte a una serie di affermazioni sui social di odio contro Israele, che trasudano pregiudizio, le s… - mirkonicolino : @PeppePalm @ChicoNPstaff @juventibus @1897_frank @dariopelle3 @massimozampini @MomblanOfficial @mike_fusco Gli alle… -

Contropiano

Commenta per primoMilan Skriniar . La giornata di ieri è servita a Steven Zhang per concordare con i dirigenti e con Simone Inzaghi la permanenza all'Inter di tutti i big a disposizione e fra questi c'è anche ...Questa vulnerabilità mette a rischio gli iPhone e gli iPad in misura ancora maggiore rispetto ai computer Mac, poiché tutti i browser dei dispositivi mobili eseguono WebKit,l'applicazione ... Manovre militari congiunte tra Russia e Cina, e non solo Sono passati oltre 13 anni da quando, timida e impacciata, il viso acqua e sapone e grandi occhiali neri, era salita sul palco di Sanremo per cantare "Sincerità" e vincere nella categoria "Nuove Propo ...Il sindaco Alfredo Longo: «Investiamo nella street art non solo per valorizzare aree anonime o degradate ma soprattutto per dare un messaggio ed un’emozione a chiunque la guardi!» La street art dell’a ...