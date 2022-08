Non mangiate assolutamente questo gelato: il Ministero allarma gli italiani (Di sabato 20 agosto 2022) Il Ministero della Salute ha rilasciato un ultimo avviso in cui invita gli italiani a non mangiare questo tipo di gelato: la nota. Non si fermano i controlli del Ministero della Salute su tutti i prodotti alimentari messi sul mercato. Infatti nelle ultime ore è arrivato un avviso che annuncia il ritiro di un noto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Ildella Salute ha rilasciato un ultimo avviso in cui invita glia non mangiaretipo di: la nota. Non si fermano i controlli deldella Salute su tutti i prodotti alimentari messi sul mercato. Infatti nelle ultime ore è arrivato un avviso che annuncia il ritiro di un noto L'articolo proviene da Inews24.it.

GigiEinaudi : @merlinoontheweb Meglio ancora non mangiate pollame demmerda susci demmerda e maiale alla cinese o meno demmerda. E… - Siluratore : @EmanuelaSono Per lavoro e per turismo ho girato tutta l'Italia, ti assicuro che ogni quartiere ha le sue specialit… - luciapulichino : @ilgiornale Eh già, chissà come vi mangiate le mani dalla rabbia che sia di destra e non dei vostri, l'avreste port… - Lilith94JHY : ?BUONGIORNO STELLINE? Passate una splendida giornata mangiate bene e prendetevi cura di voi E scusate se non sono m… - fearvless89 : RT @pinkveIvt: e sneakers no perché é cringe e girls no perché fa rumore e pink venom no perché non vi convince però vi mangiate qualsiasi… -