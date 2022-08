Noi di Centro, trovata la quadra: per Mastella candidati anche Coppola e Forgione (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiquadra trovata in Noi di Centro. Rispetto a quanto annunciato solo pochi giorni fa dal sindaco Clemente Mastella è stato necessario qualche aggiustamento, sia alla Camera che al Senato. Per Montecitorio confermata, ovviamente, l’indicazione di Sandra Lonardo per l’uninominale di Benevento (e che comprende anche 28 comuni del Casertano. Diverse, invece, le novità che riguardano il listino per il proporzionale (qui sono rappresentate le intere province del Sannio e di Caserta). Capolista ora è Raffaele Fantetti, il leader degli Europeisti che alleandosi con Ndc ha esonerato Mastella e i suoi dall’obbligo della raccolta firme. Al secondo posto c’è la telesina Maria Ausilia Alfano, assessore nel suo Comune (proprio oggi abbiamo raccontato della ‘presa di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiin Noi di. Rispetto a quanto annunciato solo pochi giorni fa dal sindaco Clementeè stato necessario qualche aggiustamento, sia alla Camera che al Senato. Per Montecitorio confermata, ovviamente, l’indicazione di Sandra Lonardo per l’uninominale di Benevento (e che comprende28 comuni del Casertano. Diverse, invece, le novità che riguardano il listino per il proporzionale (qui sono rappresentate le intere province del Sannio e di Caserta). Capolista ora è Raffaele Fantetti, il leader degli Europeisti che alleandosi con Ndc ha esoneratoe i suoi dall’obbligo della raccolta firme. Al secondo posto c’è la telesina Maria Ausilia Alfano, assessore nel suo Comune (proprio oggi abbiamo raccontato della ‘presa di ...

