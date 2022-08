No, la foto di Fedez con lo stesso costume di Chiara Ferragni non è vera (Di sabato 20 agosto 2022) Premessa. Anche se Fedez avesse indossato lo stesso costume di Chiara Ferragni non ci sarebbe stato nulla di male. Ognuno è libero di vestirsi come gli pare, ognuno è libero di esprimersi come vuole. Sia che tu sia un artista, sia che tu sia un cittadino che vive tranquillamente la propria vita, la questione del come vestirsi non dovrebbe essere il problema di nessuno. E questa cosa, la Generazione Z sembra averla capita benissimo, tant’è che limita al massimo le polemiche su questioni di lana caprina. Eppure, c’è un’altra generazione – quella che utilizza social diversi da TikTok – che continua a insistere su questi argomenti. Magari approfittando di vecchie suggestioni (tutti ricordano il costumino verde fluo che Fedez ama indossare), cavalca l’onda e produce fake news. Così la ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 20 agosto 2022) Premessa. Anche seavesse indossato lodinon ci sarebbe stato nulla di male. Ognuno è libero di vestirsi come gli pare, ognuno è libero di esprimersi come vuole. Sia che tu sia un artista, sia che tu sia un cittadino che vive tranquillamente la propria vita, la questione del come vestirsi non dovrebbe essere il problema di nessuno. E questa cosa, la Generazione Z sembra averla capita benissimo, tant’è che limita al massimo le polemiche su questioni di lana caprina. Eppure, c’è un’altra generazione – quella che utilizza social diversi da TikTok – che continua a insistere su questi argomenti. Magari approfittando di vecchie suggestioni (tutti ricordano il costumino verde fluo cheama indossare), cavalca l’onda e produce fake news. Così la ...

