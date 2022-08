Nisida, il mare è un orrore: vi galleggiano decine di topi morti | Foto (Di sabato 20 agosto 2022) Un vero e proprio spettacolo dell’orrore quello visibile nel mare di Nisida, a Napoli, dove una decina di topi morti sono stati visti galleggiare Nisida (Pixabay)Quello andato in scena giovedì nelle acque di Coroglio, vicino Nisida a Napoli, è stato uno spettacolo davvero raccapricciante. Alcuni bagnati, appena arrivati sul posto, hanno dovuto ‘ammirare’ una decina di topi morti che galleggiavano sulla superficie. I motivi per i quali si trovassero lì non sono ancora noti, però le persone presenti non hanno perso tempo nel documentare il fatto e postare le Foto sui social. Oltre allo shock, ora da parte dei residenti c’è preoccupazione in merito a ciò, anche perché non c’è una spiegazione. ... Leggi su vesuvius (Di sabato 20 agosto 2022) Un vero e proprio spettacolo dell’quello visibile neldi, a Napoli, dove una decina disono stati visti galleggiare(Pixabay)Quello andato in scena giovedì nelle acque di Coroglio, vicinoa Napoli, è stato uno spettacolo davvero raccapricciante. Alcuni bagnati, appena arrivati sul posto, hanno dovuto ‘ammirare’ una decina diche galleggiavano sulla superficie. I motivi per i quali si trovassero lì non sono ancora noti, però le persone presenti non hanno perso tempo nel documentare il fatto e postare lesui social. Oltre allo shock, ora da parte dei residenti c’è preoccupazione in merito a ciò, anche perché non c’è una spiegazione. ...

