Niente bandiere, alla festa del Pd la par condicio si rivolta contro chi l'ha imposta (Di sabato 20 agosto 2022) La festa dell'Unità a Bologna senza bandiere del Pd è l'ultimo paradosso della legge sulla par condicio, che alla fine si è rivoltata contro chi la volle per mettere il bavaglio a Berlusconi. La decisione del prefetto va considerata comunque ineccepibile, visto che l'area dove si svolge la festa è uno spazio pubblico non compreso fra le aree destinate dal Comune alla campagna elettorale. Da qui la finzione, abbastanza grottesca, che in una festa di partito, in piena campagna elettorale, non si faccia propaganda, ma si parli del sesso degli angeli. La par condicio, peraltro, viene ormai sistematicamente violata da quando la principale palestra del confronto politico è diventata la Rete, dove ormai, a colpi di tweet, non ...

