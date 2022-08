Nicola: “Cresciuti rispetto alla Roma, contenti della prestazione” (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – Le parole di Davide Nicola al termine della sfida valevole per la seconda giornata di Serie A che ha visto la Salernitana giocare sul campo dell’Udinese. L’allenatore piemontese ha commentato la prestazione dei granata, scesi in campo alla “Dacia Arena” per affrontare la formazione di Andrea Sottil. Questi i temi affrontati dal tecnico del Cavalluccio Marino nel post partita. Pareggio – L’Udinese ha un gioco consolidato e calciatori di livello. Noi siamo contenti per la prestazione offerta, migliorando rispetto alla Roma nella gestione del pallone. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio, mentre nel secondo tempo abbiamo sfruttato poco le fasce. Il pareggio è giusto e il punto che portiamo a casa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoUdine – Le parole di Davideal terminesfida valevole per la seconda giornata di Serie A che ha visto la Salernitana giocare sul campo dell’Udinese. L’allenatore piemontese ha commentato ladei granata, scesi in campo“Dacia Arena” per affrontare la formazione di Andrea Sottil. Questi i temi affrontati dal tecnico del Cavalluccio Marino nel post partita. Pareggio – L’Udinese ha un gioco consolidato e calciatori di livello. Noi siamoper laofferta, migliorandonella gestione del pallone. Nel primo tempo meritavamo il vantaggio, mentre nel secondo tempo abbiamo sfruttato poco le fasce. Il pareggio è giusto e il punto che portiamo a casa ...

