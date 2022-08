Niccolò Ghedini, i funerali a Santa Maria di Sala. Ma Berlusconi non c'è: 'È rimasto in Sardegna' (Di sabato 20 agosto 2022) Silvio Berlusconi non era presente ai funerali di Niccolò Ghedini . L'ex premier è rimasto nella residenza di Villa Certosa, in Sardegna . In rappresentanza della famiglia c'era però la figlia Marina. ... Leggi su leggo (Di sabato 20 agosto 2022) Silvionon era presente aidi. L'ex premier ènella residenza di Villa Certosa, in. In rappresentanza della famiglia c'era però la figlia Marina. ...

