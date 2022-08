Netflix, il pubblico italiano esulta: in arrivo l’attesissima nuova stagione (Di sabato 20 agosto 2022) Una delle serie televisive targate Netflix più viste in Italia e non solo sta per tornare. Ufficiale la data della programmazione Come sempre l’emittente in streaming Netflix lancia ogni mese diverse proposte per i propri abbonati. Ovvero per coloro che da tempo si appassionano a seguire diverse serie TV o film inediti. Il pubblico italiano L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Una delle serie televisive targatepiù viste in Italia e non solo sta per tornare. Ufficiale la data della programmazione Come sempre l’emittente in streaminglancia ogni mese diverse proposte per i propri abbonati. Ovvero per coloro che da tempo si appassionano a seguire diverse serie TV o film inediti. IlL'articolo proviene da Inews24.it.

LuciaMorciano1 : @PoliandriG Salve cara, so che ci siamo già sentite al riguardo, ma devo assolutamente reiterare il disclaimer, vis… - Martina142505 : RT @chiaravix: Ora una serie tv diventa famosa solo perché a pubblicarla è un Netflix o in prime video. Prima le serie tv le rendeva famos… - kiaro_oscuro : @chiaravix Uhm... No. Prima la serie TV, le rendeva famosa la TV. E le opzioni erano poche. Guardavo O.C. perché le… - DallaParteTua : RT @chiaravix: Ora una serie tv diventa famosa solo perché a pubblicarla è un Netflix o in prime video. Prima le serie tv le rendeva famos… - manuel_moschini : 'Disney affonda, Netflix crolla, Cnn chiude canali e in Italia i giornali precipitano (Repubblica in dieci anni ha… -