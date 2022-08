«Nessun passo indietro, stiamo lavorando». La strana vicenda di Raffaele La Regina e i nodi che solo lui e il Pd possono sciogliere (Di sabato 20 agosto 2022) Fa molto discutere la vicenda del capolista Pd in Basilicata, Raffaele La Regina. Il giovane segretario regionale del partito, come si sa, si era prodotto su Twitter negli anni passati in una serie di prese di posizione, alcune ironiche altre sicuramente no, duramente critiche nei confronti dello stato di Israele. Ieri mattina la cosa era stata raccontata da Il Giornale, provocando reazioni immediate, anche e non solo da esponenti della comunità ebraica. La Regina era stato costretto a una imbarazzata precisazione: «Nulla contro Israele», che ha permesso a Enrico Letta di dichiarare chiuso il caso. Ma poi vari curiosi, avversari e antipatizzanti sono andati a spulciare ciò che il 29enne capolista aveva twittato su altri temi, e la caccia – diciamo così – non è stata infruttuosa, tanto che in ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Fa molto discutere ladel capolista Pd in Basilicata,La. Il giovane segretario regionale del partito, come si sa, si era prodotto su Twitter negli anni passati in una serie di prese di posizione, alcune ironiche altre sicuramente no, duramente critiche nei confronti dello stato di Israele. Ieri mattina la cosa era stata raccontata da Il Giornale, provocando reazioni immediate, anche e nonda esponenti della comunità ebraica. Laera stato costretto a una imbarazzata precisazione: «Nulla contro Israele», che ha permesso a Enrico Letta di dichiarare chiuso il caso. Ma poi vari curiosi, avversari e antipatizzanti sono andati a spulciare ciò che il 29enne capolista aveva twittato su altri temi, e la caccia – diciamo così – non è stata infruttuosa, tanto che in ...

