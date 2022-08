sportli26181512 : Nazionali, la Bolivia annuncia il nuovo ct: Gustavo Costas è il nuovo allenatore della nazionale boliviana. Lo ha a… - Federic52922618 : RT @popesprayer_it: .@FFornosj, ha nominato Gonzalo e Roxana Cárdenas Coordinatori Nazionali della Rete di Preghiera del Papa (Apostolato d… -

Tuttosport

A QUESTA prima vernice internazionale hanno partecipato artisti della, Brasile Germania, ..."Arte e cultura" promotore dell'iniziativa "anche per dare merito ai prestigiosi sodalizi...... Sudamerica (Argentina,, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Sandwich Australi, ... Togo) Verrà inoltre trasmessa in chiaro una partita per ogni giornata da emittentiin ... Bolivia: il nuovo ct in conferenza con lo sciamano! Alla presentazione dell'argentino Costas c'era anche uno Yatiri: medico-guaritore-santone della comunità Aymara. E per l'allenatore ci sono anche gli auguri di Evo Morales ...Cosa fare in Bolivia E perché è un Paese da vedere assolutamente Ecco tutto quello che devi sapere su questo luogo del Sudamerica.