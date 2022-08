Natalia Estrada, da grande della tv al dimenticatoio: ecco che fine ha fatto (Di sabato 20 agosto 2022) Nel periodo tra gli anni 90 e gli anni 2000 il panorama televisivo ha dato ampio spazio ad una delle conduttrice che è stata in grado di farsi amare tantissimo dai telespettatori. Si tratta di Natalia Estrada, la quale nonostante abbia avuto tantissimo successo, oggi sembra essere completamente scomparsa. ecco che fine ha fatto L’esordio in televisione di Natalia Estrada risale nel 1993, anno in cui si è ritrovata alla conduzione della trasmissione Il gioco delle coppie fino al 1994. Da quel momento in poi la conduttrice ha avuto una salita verso la vetta che non sembrava volesse mai arrestarsi. Proprio considerando questo grande successo, sono state tante le trasmissioni che facevano a gara per potersi accaparrare ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 20 agosto 2022) Nel periodo tra gli anni 90 e gli anni 2000 il panorama televisivo ha dato ampio spazio ad una delle conduttrice che è stata in grado di farsi amare tantissimo dai telespettatori. Si tratta di, la quale nonostante abbia avuto tantissimo successo, oggi sembra essere completamente scomparsa.chehaL’esordio in televisione dirisale nel 1993, anno in cui si è ritrovata alla conduzionetrasmissione Il gioco delle coppie fino al 1994. Da quel momento in poi la conduttrice ha avuto una salita verso la vetta che non sembrava volesse mai arrestarsi. Proprio considerando questosuccesso, sono state tante le trasmissioni che facevano a gara per potersi accaparrare ...

