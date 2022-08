Napoli | si ferma Demme per un mese

(Di sabato 20 agosto 2022) Tegola in casa: Diegosiper undopo un infortunio in allenamento, il tedesco tornerà dopo la sosta nazionali AsiDiego. Il calciatore tedesco ha riportato una micro frattura all’osso cuboide del piede sinistro. L’infortunio è arrivato dopo un duro scontro in allenamento con Anguissa. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tedesco ritornerà tra un, dopo la sosta delle nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

