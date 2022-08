Napoli, Demme out un mese per infortunio al piede sinistro (Di sabato 20 agosto 2022) Il Napoli dovrà fare a meno per un mese di Diego Demme. Il centrocampista tedesco era rimasto vittima di un duro scontro in allenamento con Anguissa, riportando una piccola frattura all’osso cuboide del piede sinistro. Un infortunio non grave, ma che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, avrà bisogno di circa 30 giorni di riabilitazione. Il teutonico potrebbe quindi tornare a disposizione di Spalletti direttamente dopo la sosta per le nazionali. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Ildovrà fare a meno per undi Diego. Il centrocampista tedesco era rimasto vittima di un duro scontro in allenamento con Anguissa, riportando una piccola frattura all’osso cuboide del. Unnon grave, ma che, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, avrà bisogno di circa 30 giorni di riabilitazione. Il teutonico potrebbe quindi tornare a disposizione di Spalletti direttamente dopo la sosta per le nazionali. SportFace.

