Napoli, decine di topi morti in mare: una scena da film horror (Di sabato 20 agosto 2022) topi che galleggiano nelle acque del mare di Coroglio. È questa la scena a cui hanno assistito alcuni bagnanti, giovedì mattina, e che hanno deciso di filmare e denunciare l'accaduto. Napoli, decine di topi morti in mare Il mare, pian piano, si riempiva di corpi di ratti morti. Una mattanza i cui motivi sono ancora L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

