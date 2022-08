Mountain bike, Martina Berta: “Mi aspettavo qualcosa di più, ma questa top 10 mi dà morale per il Mondiale” (Di sabato 20 agosto 2022) Buona prova di Martina Berta nella prova femminile di Cross Country valevole per gli Europei 2022 di Mountain bike. L’italiana ha percorso i 30,6 km in 1h33’49” e ha chiuso in 10ma posizione a 5’45” dalla vincitrice francese Loana Lecomte. “A essere sincera mi aspettavo qualcosa di più, ma oggi le gambe e le sensazioni era quelle – ha dichiarato a fine gara la 24enne valdostana – È stata una gara difficile perché ha iniziato a piovere appena prima della nostra gara e il percorso è diventato molto fangoso ed era difficile anche riuscire a stare in bici in salita”. L’azzurra ha poi continuato affermando: “È stata una gara da controllare, però dai è una top ten che dà morale per settimana prossima. Ora cerchiamo di recuperare al massimo e di fare un’altra top 10 al ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Buona prova dinella prova femminile di Cross Country valevole per gli Europei 2022 di. L’italiana ha percorso i 30,6 km in 1h33’49” e ha chiuso in 10ma posizione a 5’45” dalla vincitrice francese Loana Lecomte. “A essere sincera midi più, ma oggi le gambe e le sensazioni era quelle – ha dichiarato a fine gara la 24enne valdostana – È stata una gara difficile perché ha iniziato a piovere appena prima della nostra gara e il percorso è diventato molto fangoso ed era difficile anche riuscire a stare in bici in salita”. L’azzurra ha poi continuato affermando: “È stata una gara da controllare, però dai è una top ten che dàper settimana prossima. Ora cerchiamo di recuperare al massimo e di fare un’altra top 10 al ...

