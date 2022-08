Motor Show - Il (non) Salone di Ginevra 2023 si farà, ma in Qatar (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo tre anni di stop, il Salone di Ginevra tornerà nel 2023. O almeno, così affermano gli organizzatori, perché la prima edizione post-covid della kermesse non si terrà in Svizzera, ma in Qatar. Più precisamente a Doha, dove è stato deciso di spostare - almeno per il prossimo anno, a novembre - tutte le attivtà di quello che fino a pochi anni fa era uno degli eventi automobilistici più importanti al mondo. Troppe incertezze geopolitiche. Inizialmente il Salone era stato confermato nella sua classica location, il Palexpo della città svizzera, dal 14 al 19 febbraio, ma le "incertezze geopolitiche" di quest'ultimo periodo avrebbero portato gli organizzatori ad annullare l'evento, mantenendo solo l'edizione Qatarina, in pratica uno spin-off dell'originale. "A causa delle incertezze ... Leggi su quattroruote (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo tre anni di stop, ilditornerà nel. O almeno, così affermano gli organizzatori, perché la prima edizione post-covid della kermesse non si terrà in Svizzera, ma in. Più precisamente a Doha, dove è stato deciso di spostare - almeno per il prossimo anno, a novembre - tutte le attivtà di quello che fino a pochi anni fa era uno degli eventi automobilistici più importanti al mondo. Troppe incertezze geopolitiche. Inizialmente ilera stato confermato nella sua classica location, il Palexpo della città svizzera, dal 14 al 19 febbraio, ma le "incertezze geopolitiche" di quest'ultimo periodo avrebbero portato gli organizzatori ad annullare l'evento, mantenendo solo l'edizioneina, in pratica uno spin-off dell'originale. "A causa delle incertezze ...

