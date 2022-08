MotoGP, Maverick Vinales: “Mi sono divertito molto oggi, dobbiamo capire quale gomma usare in gara (Di sabato 20 agosto 2022) Maverick Vinales esprime la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, 13mo round del Motomondiale 2022. L’iberico ha completato la sessione in 7ma posizione e domani aprirà la terza fila davanti al connazionale Joan Mir (Suzuki) ed al nostro Fabio Di Giannantonio. Il centauro dell’Aprilia ha riportato ai media ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Mi sono divertito molto oggi, sono contento perché stiamo imparando molto. dobbiamo capire come utilizzare al meglio la gomma, al momento ci manca un po’ di grip rispetto ai rivali”. Il compagno di box di Maverick Vinales ha continuato dicendo: “In ogni caso non posso lamentarmi, credo che la giornata sia molto ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)esprime la propria opinione alla stampa al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, 13mo round del Motomondiale 2022. L’iberico ha completato la sessione in 7ma posizione e domani aprirà la terza fila davanti al connazionale Joan Mir (Suzuki) ed al nostro Fabio Di Giannantonio. Il centauro dell’Aprilia ha riportato ai media ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Midivertito moltocontento perché stiamo imparando molto.come utilizzare al meglio la, al momento ci manca un po’ di grip rispetto ai rivali”. Il compagno di box diha continuato dicendo: “In ogni caso non posso lamentarmi, credo che la giornata sia molto ...

