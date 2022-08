MotoGP, GP Austria 2022. Bagnaia secondo in qualifica: “Non potevo fare meglio oggi” (Di sabato 20 agosto 2022) “oggi i meccanici hanno fatto un grande lavoro e mi hanno permesso di andare in prima fila. Non sono riuscito a sfruttare la prima gomma e ho buttato via due giri. meglio di così non potevo fare, Bastianini è tutto il weekend che va molto forte. Stiamo procedendo in una direzione piuttosto positiva”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco Bagnaia, pilota torinese della Ducati, dopo il secondo posto in qualifica nel Gran Premio d’Austria di MotoGP. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) “i meccanici hanno fatto un grande lavoro e mi hanno permesso di andare in prima fila. Non sono riuscito a sfruttare la prima gomma e ho buttato via due giri.di così non, Bastianini è tutto il weekend che va molto forte. Stiamo procedendo in una direzione piuttosto positiva”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Francesco, pilota torinese della Ducati, dopo ilposto innel Gran Premio d’di. SportFace.

