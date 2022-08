MotoGP, gara GP Austria 2022 domani in tv in chiaro? Orario partenza e canale domenica 21 agosto (Di sabato 20 agosto 2022) domani domenica 21 agosto è il momento della terza e decisiva giornata al Gran Premio d’Austria, valevole per la tredicesima tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Al Red Bull Ring di Spielberg il day 3 avrà inizio alle ore 9:40 per il warm-up. Alle 14, invece, semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La gara sarà trasmessa in differita in chiaro anche su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Spielberg con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 21 agosto Ore 9:40 – ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022)21è il momento della terza e decisiva giornata al Gran Premio d’, valevole per la tredicesima tappa del Mondialedi. Al Red Bull Ring di Spielberg il day 3 avrà inizio alle ore 9:40 per il warm-up. Alle 14, invece, semaforo verde per la. Tutto il Gran Premio d’sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Lasarà trasmessa in differita inanche su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Spielberg con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di21Ore 9:40 – ...

fmimolise : MotoGP 2022. Lucio Cecchinello su GP Austria e Gara Sprint [VIDEO]: Lucio Cecchinello, proprietario del team LCR, è… - Mterryf1 : @mattiamaestri46 Domani diranno che in realtà prendono spunto dalla SBK Contando che lì sono 2 gare vere E c'è una… - corsedimoto : ORARI MOTOGP - Ducati contro Quartararo verso il sabato di qualifiche, più Moto2, Moto3 e gara 1 MotoE. Gli orari T… - dianatamantini : ORARI MOTOGP - Ducati contro Quartararo verso il sabato di qualifiche, più Moto2, Moto3 e gara 1 MotoE. Gli orari T… - borzacca62eb : RT @Gazzetta_it: MotoGP, arriva la Gara Sprint dal 2023 come in F1 -