MotoGP, Francesco Bagnaia: “Meglio di così non si poteva fare, Bastianini sta andando molto forte” (Di sabato 20 agosto 2022) Francesco Bagnaia ha ottenuto un bel secondo posto al termine delle qualifiche per il Gran Premio d’Austria 2022, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. “Pecco” ha mancato la pole position per soli 24 millesimi in favore della Ducati di Enea Bastianini, ma può comunque ritenersi soddisfatto anche considerando la quinta piazza del leader iridato Fabio Quartararo. “Il lavoro grande oggi lo hanno fatto i meccanici. Sono stati bravi, sono riusciti a mettermi a posto la moto in niente dopo la caduta in FP4. Questa è stata la cosa che mi ha permesso di essere in prima fila, perché con la seconda moto avrei fatto più fatica ad andare forte“, rivela il piemontese della Ducati Factory dopo le prove ufficiali. “Si è complicato un po’ il tutto perché non sono riuscito a sfruttare la prima gomma ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)ha ottenuto un bel secondo posto al termine delle qualifiche per il Gran Premio d’Austria 2022, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale. “Pecco” ha mancato la pole position per soli 24 millesimi in favore della Ducati di Enea, ma può comunque ritenersi soddisfatto anche considerando la quinta piazza del leader iridato Fabio Quartararo. “Il lavoro grande oggi lo hanno fatto i meccanici. Sono stati bravi, sono riusciti a mettermi a posto la moto in niente dopo la caduta in FP4. Questa è stata la cosa che mi ha permesso di essere in prima fila, perché con la seconda moto avrei fatto più fatica ad andare“, rivela il piemontese della Ducati Factory dopo le prove ufficiali. “Si è complicato un po’ il tutto perché non sono riuscito a sfruttare la prima gomma ...

MotorcycleSp : Francesco Bagnaia partirà domani dal secondo posto in griglia al GP d'Austria dopo un giro in 1:28 .... #MotoGP… - DanyForsy96 : Uno strepitoso Enea #Bastianini conquista la sua prima pole in #MotoGP nell’#AustrianGP. Alle sue spalle le #Ducati… - zazoomblog : MotoGP GP Austria 2022. Enea Bastianini stratosferico sua la pole position! Secondo Francesco Bagnaia - #MotoGP… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, GP Austria 2022. Enea #Bastianini stratosferico, sua la pole position! Secondo Francesco #Bagnaia #AustrianGP https… - OA_Sport : #MotoGP, GP Austria 2022. Enea #Bastianini stratosferico, sua la pole position! Secondo Francesco #Bagnaia… -