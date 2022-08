MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono contento della mia prestazione, il warm-up sarà cruciale al fine di capire” (Di sabato 20 agosto 2022) Fabio Di Giannantonio ha completato al decimo posto la Q2 del Gran Premio d’Austria, 13mo impegno del Motomondiale 2022. Il nostro connazionale concluderà domani Top10 alle spalle degli spagnoli Aleix Espargarò (Aprilia) e Joan Mir (Suzuki). Il centauro di Gresini ha tutte le carte in regola per ben figurare nella giornata di domani. Ducati è la moto da battere nella rinnovata pista di Spielberg, tracciato che da quest’anno prevede una chicane supplementare disegnata per ragioni di sicurezza. Il romano ha rilasciato ai media ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’: “Nella Q1 Sono stato molto bravo a fare un bel giro sin dai primi minuti e di passare il turno senza molti problemi. Purtroppo non Sono stato in grado di ripetermi nella seconda sessione”. MotoGP, Jorge Martin: “Molto fiducioso ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)Diha completato al decimo posto la Q2 del Gran Premio d’Austria, 13mo impegno del Motomondiale 2022. Il nostro connazionale concluderà domani Top10 alle spalle degli spagnoli Aleix Espargarò (Aprilia) e Joan Mir (Suzuki). Il centauro di Gresini ha tutte le carte in regola per ben figurare nella giornata di domani. Ducati è la moto da battere nella rinnovata pista di Spielberg, tracciato che da quest’anno prevede una chicane supplementare disegnata per ragioni di sicurezza. Il romano ha rilasciato ai media ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Nella Q1stato molto bravo a fare un bel giro sin dai primi minuti e di passare il turno senza molti problemi. Purtroppo nonstato in grado di ripetermi nella seconda sessione”., Jorge Martin: “Molto fiducioso ...

