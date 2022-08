MotoGP, Enea Bastianini: “Contentissimo della prima pole nella classe regina, per domani sono pronto alla battaglia” (Di sabato 20 agosto 2022) Enea Bastianini non può che sorridere in maniera convinta dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring la Ducati, come ampiamente previsto, monopolizza le prime quattro posizioni dello schieramento ma, per una volta, è il pilota che meno ti aspetti a centrare la partenza al palo. Non ce ne voglia il romagnolo, ma di solito il sabato raramente riesce a estrarre il massimo dalla sua moto. Oggi, invece, il pilota soprannominato “La Bestia” ha tenuto fede a questo termine, stampando un giro ai limiti della perfezione. 1:28.772 per la pole del portacolori del team Ducati Gresini, la prima da quando è sbarcato nella ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)non può che sorridere in maniera convinta dopo aver conquistato laposition del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato del Red Bull Ring la Ducati, come ampiamente previsto, monopolizza le prime quattro posizioni dello schieramento ma, per una volta, è il pilota che meno ti aspetti a centrare la partenza al palo. Non ce ne voglia il romagnolo, ma di solito il sabato raramente riesce a estrarre il massimo dsua moto. Oggi, invece, il pilota soprannominato “La Bestia” ha tenuto fede a questo termine, stampando un giro ai limitiperfezione. 1:28.772 per ladel portacolori del team Ducati Gresini, lada quando è sbarcato...

