MotoGP | cambiamento epocale | arriva l’ufficialità | stravolti i weekend di gara

corsedimoto : JORGE LORENZO osserva la MotoGP di oggi senza rivalità e nota il cambiamento: 'I piloti di questo momento sono di u… -

La notizia circolava come una scheggia impazzita per il paddock già ieri, ma ora è ufficiale. Laaccoglierà dal 2023 la Sprint Race, in tutti i Gran Premi del proprio calendario. Unepocale, come " per certi versi " il passaggio dalle due alle quattro tempi, annunciato oggi in ......ringraziare Hervé e il team Tech3 per essere stati aperti e aver sostenuto questo... che resterà team principal della squadra satellite KTM: '' Pol aveva debuttato incon Tech3 e ho ...Amaro in bocca per il campione in carica, con cinque Ducati che lo accerchiano e gli renderanno la vita complicata al via ...Confermata l'introduzione di una seconda gara al sabato che si correrà sulla metà dei giri della domenica e assegnerà punti dimezzati. La griglia della Sprint e del GP definita dalle qualifiche ...