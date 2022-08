MotoGP, Bagnaia sfida Quartararo per la pole position, ma attenzione alle Aprilia… (Di sabato 20 agosto 2022) Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring (che da questa edizione presenta una nuova chicane che andrà a spezzare il tratto di velocità tra curva 1 e curva 3) saranno i cronometri a diventare protagonisti, dato che vivremo le attesissime qualifiche. Chi sarà, dunque, il pole-man sulla pista incastonata tra i monti della Stiria e, quindi, domani aprirà il gruppo allo spegnimento dei semafori? La giornata prenderà il via, come sempre, con la terza sessione di prove libere delle ore 9.55, mentre la quarta scatterà alle ore 13.30. Dalle ore 14.10, infine, si passerà alle qualifiche, con la Q1, mentre la Q2 inizierà alle ore 14.35. I nomi dei favoriti per la partenza al ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Si entra ufficialmente nel vivo del fine settimana del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Red Bull Ring (che da questa edizione presenta una nuova chicane che andrà a spezzare il tratto di velocità tra curva 1 e curva 3) saranno i cronometri a diventare protagonisti, dato che vivremo le attesissime qualifiche. Chi sarà, dunque, il-man sulla pista incastonata tra i monti della Stiria e, quindi, domani aprirà il gruppo allo spegnimento dei semafori? La giornata prenderà il via, come sempre, con la terza sessione di prove libere delle ore 9.55, mentre la quarta scatteràore 13.30. Dore 14.10, infine, si passeràqualifiche, con la Q1, mentre la Q2 inizieràore 14.35. I nomi dei favoriti per la partenza al ...

