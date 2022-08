MotoGp Austria oggi in tv: dove vedere il Gp al Red Bull Ring (Sky e Tv8) (Di sabato 20 agosto 2022) Tredicesimo appuntamento con la MotoGp 2022. Domenica 21 agosto si corre al Red Bull Ring. In testa al campionato il campionato del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) con 180 punti, davanti a Aleix Espargarò (Aprilia), a quota 158 e a Pecco... Leggi su today (Di sabato 20 agosto 2022) Tredicesimo appuntamento con la2022. Domenica 21 agosto si corre al Red. In testa al campionato il campionato del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) con 180 punti, davanti a Aleix Espargarò (Aprilia), a quota 158 e a Pecco...

SkySportMotoGP : GP d'Austria, dominio Ducati Tripletta nelle libere con Zarco, Miller e Martín Sabato si decide la griglia: si comi… - SkySportMotoGP : ? GP d'Austria, lampo Zarco: si prende le seconde prove libere Quartararo si infila in quarta posizione in mezzo a… - SkySportMotoGP : GP d’Austria, si torna in pista: seconde prove libere LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) #SkyMotori #SkyMotoGP… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Austria 2022 in DIRETTA: dominio Ducati in FP2, ma Quartararo si difende bene - fmimolise : MotoGP 2022. GP d'Austria al Red Bull Ring. Pecco Bagnaia: “I piloti Ducati sono tra i più forti sulla griglia”: Se… -