Moto2, GP Austria: qualifiche al top per Ogura (Di sabato 20 agosto 2022) Le qualifiche Moto2 del GP d'Austria portano il marchio giapponese di Ai Ogura. Il pupillo della Honda batte un Alonso Lopez formidabile e mette in cascina la pole position. Celestino Vietti fatica, ma alla fine porta a casa una terza fila che, tutto sommato, può andare bene. Peccato che Ogura, così come il rivale numero uno per il mondiale Augusto Fernandez, siano davanti al piemontese. Una domenica in salita per "Celin"? Lo scopriremo domani. Intanto… Moto2, GP Austria: cosa succede nelle prove libere Moto2, GP Austria: cosa succede nelle qualifiche? Cameron Beaubier "vince" senza problemi la Q1, nonostante i ripetuti "attacchi" di Fermin Aledguer. L'americano e lo spagnolo passano al Q2 assieme a Marcel ...

