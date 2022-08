Mosca ha 15 milioni di proiettili d'artiglieria: ne spara più dell'Urss e come Hitler (Di sabato 20 agosto 2022) Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato il più ambizioso bombardamento ucraino contro postazioni russe dall’inizio della guerra, non per la portata dei danni inflitti (che anco... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 20 agosto 2022) Nella notte tra giovedì e venerdì c’è stato il più ambizioso bombardamento ucraino contro postazioni russe dall’inizioa guerra, non per la portata dei danni inflitti (che anco... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

enorazza : @MikPik78 @mamflo86 A luglio 2019, la Lega finisce al centro di un’inchiesta dopo diffusione di audio in cui si sen… - cinziasams : RT @Miti_Vigliero: #ripassiamo 7/19 Un uomo di Salvini avrebbe trattato in segreto per ottenere 58 milioni di euro dalla Russia Una regist… - fefebaraonda : RT @Miti_Vigliero: #ripassiamo 7/19 Un uomo di Salvini avrebbe trattato in segreto per ottenere 58 milioni di euro dalla Russia Una regist… - Mauro242537875 : RT @NikeSkywalker: Supermercato di #Mockba, 18 Agosto 2022. Servizio del giornalista #FrancoFracassi per #VisioneTV. Questa è #Mosca oggi.… - RosannaMarani : RT @Miti_Vigliero: #ripassiamo 7/19 Un uomo di Salvini avrebbe trattato in segreto per ottenere 58 milioni di euro dalla Russia Una regist… -