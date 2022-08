leggoit : Mosca choc: «L'esercito ucraino ha usato armi chimiche contro le truppe russe, e Zelensky sa tutto» -

... l'Organizzazione internazionale per la proibizione delle armi chimiche con sede all'Aia, ha specificatoin una nota. Denunciando che l'utilizzo di agenti tossici 'è stato autorizzato dal ......allarme per la centrale nucleare di zaporizzja il segretario generale dell'ONU ha chiesto a...tre follie per chi ci guarda fuori replica il segretario dem bufera Roma dopo il video... Mosca choc: «L'esercito ucraino ha usato armi chimiche contro le truppe russe, e Zelensky sa tutto» Accuse pesanti da parte della Russia contro l'Ucraina. Mosca denuncia che nella regione di Zaporizhzhia l'esercito di Kiev ha utilizzato agenti chimici contro le truppe russe, ...La compagnia nucleare statale ucraina Energoatom ha dichiarato oggi che le forze russe pianificano di spegnere i blocchi di alimentazione della centrale nucleare di Zaporizhzhia e di ...