Monza, Stroppa annuncia due assenze pesanti per il match contro il Napoli (Di sabato 20 agosto 2022) Giovanni Stroppa, allenatore del Monza, in conferenza stampa ha presentato la gara di domani contro il Napoli, valida per la seconda giornata di campionato. “La squadra sta bene, ha una settimana in più di lavoro. Purtroppo Carlos Augusto non ci sarà, la botta che ha preso domenica è importante, ma dovrebbe essere a disposizione per la prossima, per il resto tutti a disposizione. Pessina lo portiamo in panchina, ha qualche allenamento in più ed è a disposizione. Dany Mota ha un problema, una mezza contrattura, quindi non sarà della partita“. Dany Mota (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Su Petagna e Sensi: “Petagna ha bisogno di lavorare, queste partite serviranno a lui per riprendere la condizione. Mi piacerebbe fargli fare due allenamenti al giorno, fargli rifare la preparazione, ma non è possibile, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 20 agosto 2022) Giovanni, allenatore del, in conferenza stampa ha presentato la gara di domaniil, valida per la seconda giornata di campionato. “La squadra sta bene, ha una settimana in più di lavoro. Purtroppo Carlos Augusto non ci sarà, la botta che ha preso domenica è importante, ma dovrebbe essere a disposizione per la prossima, per il resto tutti a disposizione. Pessina lo portiamo in panchina, ha qualche allenamento in più ed è a disposizione. Dany Mota ha un problema, una mezza contrattura, quindi non sarà della partita“. Dany Mota (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images) Su Petagna e Sensi: “Petagna ha bisogno di lavorare, queste partite serviranno a lui per riprendere la condizione. Mi piacerebbe fargli fare due allenamenti al giorno, fargli rifare la preparazione, ma non è possibile, ...

