Mondiali Qatar, ennesima polemica: niente Israele sul sito Fifa (Di sabato 20 agosto 2022) Sul sito Fifa hospitality scompare il nome di Israele, al suo posto i “Territori palestinesi occupati”: ultima polemica sui Mondiali in Qatar Scoppia l’ennesima polemica attorno ai Mondiali in Qatar di questo inverno. L’ultima in ordine cronologico ha scatenato l’ira di Israele. Che si tratti di una gaffe, o una presa di posizione clamorosa, sul sito della Fifa nella sezione hospitality per chi vorrà raggiungere il paese mediorientale durante la competizione. Nel sito ufficiale per la prenotazione degli alloggi, infatti, viene chiesta la provenienza dell’acquirente, ma nel menù a tendina fino a poche ore fa il nome di Israele ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Sulhospitality scompare il nome di, al suo posto i “Territori palestinesi occupati”: ultimasuiinScoppia l’attorno aiindi questo inverno. L’ultima in ordine cronologico ha scatenato l’ira di. Che si tratti di una gaffe, o una presa di posizione clamorosa, suldellanella sezione hospitality per chi vorrà raggiungere il paese mediorientale durante la competizione. Nelufficiale per la prenotazione degli alloggi, infatti, viene chiesta la provenienza dell’acquirente, ma nel menù a tendina fino a poche ore fa il nome di...

