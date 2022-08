Mondiali Qatar 2022, niente Israele su sito Fifa hospitality: spunta “Territori palestinesi occupati” (Di sabato 20 agosto 2022) Scoppia la polemica ai Mondiali Qatar 2022, per una gaffe, o una presa di posizione clamorosa, sul sito della Fifa nella sezione hospitality per chi vorrà raggiungere il paese mediorientale durante la competizione. Nel sito ufficiale per la prenotazione degli alloggi, infatti, viene chiesta la provenienza dell’acquirente, ma nel menù a tendina fino a poche ore fa mancava Israele. Al suo posto, un clamoroso “Territori palestinesi occupati”, eliminato con tanto di scuse di Match hospitality, che gestisce il portale per conto della Fifa. La spiegazione ufficiale sull’assenza israeliana è dovuto, secondo quanto riferiscono, all’impossibilità di reperire un agente di ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Scoppia la polemica ai, per una gaffe, o una presa di posizione clamorosa, suldellanella sezioneper chi vorrà raggiungere il paese mediorientale durante la competizione. Nelufficiale per la prenotazione degli alloggi, infatti, viene chiesta la provenienza dell’acquirente, ma nel menù a tendina fino a poche ore fa mancava. Al suo posto, un clamoroso “”, eliminato con tanto di scuse di Match, che gestisce il portale per conto della. La spiegazione ufficiale sull’assenza israeliana è dovuto, secondo quanto riferiscono, all’impossibilità di reperire un agente di ...

