'Molestate fuori dalla disco, ci ha picchiate anche la polizia': l'incubo di otto italiane in vacanza in Spagna (Di sabato 20 agosto 2022) Aggredite fuori da una discoteca , a Valencia , mentre erano in Spagna in vacanza: e l'intervento della polizia sul posto, anzichè salvarle, le ha inguaiate ancora di più, perché sarebbero state ... Leggi su leggo (Di sabato 20 agosto 2022) Aggrediteda unateca , a Valencia , mentre erano inin: e l'intervento dellasul posto, anzichè salvarle, le ha inguaiate ancora di più, perché sarebbero state ...

Agenzia_Ansa : La denuncia di una giovane turista toscana: 'Siamo state molestate in Spagna e picchiate dalla polizia'. Lei, insie… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Come fossimo criminali e invece eravamo noi le vittime. Ci avevano insultato e sputato fuori dalla discoteca e quando abbiamo… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: La denuncia di una giovane turista toscana: 'Siamo state molestate in Spagna e picchiate dalla polizia'. Lei, insieme ad… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: La denuncia di una giovane turista toscana: 'Siamo state molestate in Spagna e picchiate dalla polizia'. Lei, insieme ad… - claudia_b66 : RT @Agenzia_Ansa: La denuncia di una giovane turista toscana: 'Siamo state molestate in Spagna e picchiate dalla polizia'. Lei, insieme ad… -