Mogli, fidanzate, amanti, madri: la calda estate delle wags (Di sabato 20 agosto 2022) La patinatissima Wanda Nara si eleva a paladina della body positivity e ci fa sapere con un post su Instagram che ha "la cellulite, la ricrescita, l'acne" – mancano nell'elenco la gastrite, l'alito pesante e l'alluce valgo – ma "ama il suo corpo" e perciò invita tutte le ragazze "a mangiare la pizza senza sensi di colpa". Pazza estate di pizza e di pezzi di storie di calcio declinate al femminile in un pozzo senza fondo dove si sente puzza di bruciato: Wanda ci avverte inoltre che "io sono reale", hai visto mai che avessimo pensato il contrario a vederla day by day così bombastica, perennemente strizzata in costumini di due taglie in meno, mentre occhieggia con le labbra umettate di sudore dopo una seduta in palestra o ci invita ad avere contezza dello skyline di una spiaggia dorata che si intravede in lontananza, oltre il giunonico profilo delle sue ...

