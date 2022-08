Miss Universo apre alle mamme e alle donne sposate (Di sabato 20 agosto 2022) Non piu' Miss dunque, almeno nella sostanza: l'appellativo che segnala lo stato di nubile della concorrente rispondeva al regolamento in cui fino ad ora era esplicitamente vietato alle vincitrici di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Non piu'dunque, almeno nella sostanza: l'appellativo che segnala lo stato di nubile della concorrente rispondeva al regolamento in cui fino ad ora era esplicitamente vietatovincitrici di ...

francioposa : Come è possibile che la finale di Miss Universo sia ospitata a Squillace Lido? Gli altri pianeti sono d’accordo? - RaffaelloMo : RT @francioposa: Come è possibile che la finale di Miss Universo sia ospitata a Squillace Lido? Gli altri pianeti sono d’accordo? - martinarendaa : @francioposa @alexein__ Ma poi perché esiste Miss universo? Sfilano le ragazze da altri pianeti? Chiedo per un’amica - torquato_matteo : RT @francioposa: Come è possibile che la finale di Miss Universo sia ospitata a Squillace Lido? Gli altri pianeti sono d’accordo? - sveev_ : RT @francioposa: Come è possibile che la finale di Miss Universo sia ospitata a Squillace Lido? Gli altri pianeti sono d’accordo? -